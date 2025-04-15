新加坡女車手狂領746萬 連同白牌司機共4人遭羈押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣斗南警分局3月發現新加坡籍揭姓女車手在縣內提領現金746萬元，檢警在她欲離境前逮捕，並查出3名白牌司機配合載送，檢方以揭女等4人有勾串之虞向法院聲押獲准。

雲林縣斗南警分局上月7日發現，有外籍人士在雲林縣內透過提款機大量提領現金，追查發現為新加坡籍揭姓女子（27歲）所為，立即報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦、成立專案小組。

專案小組研判，揭姓女子即可能在提領現金後離境，當天開立拘票並通知移民署境管，移民署成功在揭女8日離境時將人攔下，並由警方將其拘提到案。

經檢警統計，揭姓女子在雲林縣轄內初估已提領新台幣746萬元，經檢方訊問後，認為揭女涉犯加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，向法院聲押獲准。

專案小組追查，揭姓女子持觀光簽證入境後，由鍾姓白牌車司機（54歲）負責載送揭女到台南、雲林等縣市取款。鍾姓白牌司機被拘提到案後坦承載揭女取款，但否認參與詐騙，檢方訊後諭知鍾男3萬元交保。

檢方研析相關資料，發現有白牌車司機集團專門載送車手配合詐騙集團提款，遂指揮雲林縣斗南警分局、嘉義縣布袋警分局擴大偵辦。

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專案小組陸續查獲黃姓（60歲）、洪姓男子（39歲）和陳姓女子（33歲）等3名白牌司機，同時查扣現金及行動電話等物品。

檢方認為，黃姓等3名白牌司機涉嫌加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施詐欺之虞，將其3人聲請羈押獲准。（編輯：李淑華）1140415