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台電新建機組工程工人墜涵洞送醫不治 遭開罰停工

2025/4/15 18:44
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中電廠台中工區內新建燃氣機組工程今天1名孫姓工人不慎墜落5公尺深電纜涵洞，送醫不治。中區職安中心調查，現場未設置護欄、工人未使用安全帶，依法裁罰新台幣30萬、停工處分。

台中港務消防分隊今天上午8時20分接獲通報，龍安昌一處營造工地有民眾受傷，立刻派員前往救援，救護人員到場發現，1名男子摔落至地下室，意識不清、頭鼻出血，緊急送醫，搶救後不治。

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勞動部職業安全衛生署中區職安中心主任林聰偉告訴中央社記者，台電的台中工區內新建機組工程進行板模作業，工人墜落5公尺深的電纜涵洞，依規定高度超過2公尺應設置護欄，現場未設置護欄，工人也未使用安全帶，依照職業安全衛生法第6條第1項，裁罰最高新台幣30萬元，電纜涵洞高處作業區停工處。

台電表示，第一時間協同廠商關心、慰問家屬，並立即全面停工、封鎖現場，依規定通報勞檢單位，後續配合相關調查，也將依契約規定罰施工廠商，強化工安管控，避免憾事再發生。（編輯：李亨山）1140415

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