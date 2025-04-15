高雄男載狗遭他犬追趕摔車 乘客狗「護主」騎士無罪

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（中央社記者張已亷高雄15日電）蘇姓男子前年騎機車載狗行經高雄某處，遭曾姓女子飼養犬隻追趕摔車受傷，蘇男乘載犬隻從機車脫出與對方犬隻互咬，過程中疑咬傷曾女被控；經橋院審理，依事證不足，判蘇男無罪。

橋頭地方法院判決書指出，蘇男當時乘載的2隻犬隻在人車倒地後，從機車上脫出並與曾女飼養犬隻互相撕咬，曾女因介入犬隻衝突，在試圖制止犬隻互咬過程中，疑遭蘇男飼養犬隻咬傷手肘，經檢方偵結，依過失傷害等罪嫌起訴蘇男。

法官認為，曾女在偵查及審理期間，陳述犬隻衝突過程有明顯出入，且依行車紀錄器影像及曾女所提「獸醫師意見」等資料，均不能認定曾女確實是遭蘇男飼養犬隻咬傷。

法官考量，蘇男當時因倒地受傷，是處於高度混亂及緊張等情緒狀態，且蘇男自起身後，至曾女介入犬隻衝突到被咬傷之間僅相隔3秒，期間極為短暫，蘇男應無履行防止危險義務可能，並審酌檢察官及曾女提出相關事證不足以證明蘇男犯行，判蘇男無罪。全案可上訴。

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另外，判決書指出，曾女在案發時受鄰居委託飼養一隻米克斯犬，身為犬隻飼主，有不得使動物無故在道路奔走致妨害交通及防止侵害他人義務，曾女因疏未注意對犬隻栓鎖狗鍊或固定牽繩等適當防護措施，造成犬隻見蘇男載狗就追逐機車，讓蘇男為躲避犬隻而加速行駛，致行車不穩人車倒地、身體多處擦挫傷。

法官認為，曾女過失行為與蘇男受傷之間有相當因果關係，且蘇男當時是單純騎車行經路段並無不當刺激犬隻情形，考量犬隻當時繫有牽繩但曾女無力抓緊致事故發生，曾女並非都沒有採取控管措施，經法官審理，依過失傷害罪，處曾女拘役40日、得易科罰金。可上訴。（編輯：陳仁華）1140415