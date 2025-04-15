加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中選會：罷免涉偽造或死亡連署一件以上就告發 未具體指名被告
首頁 / 社會

大里火警母女3死 5歲女童難辨識將比對DNA確認身分

2025/4/15 21:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中大里區民宅火警造成林姓女子及7歲、5歲女兒命喪火窟；檢警今天下午相驗，林女、7歲女兒經家屬指認已確認身分，但因5歲女童幾乎無法辨識，將採檢DNA確認身分。

台中市大里區中興路一處民宅今天凌晨發生火警，消防局獲報出動近50人前往救援，抵達時火勢已全面燃燒，消防人員30分鐘後撲滅火勢，在3樓加蓋房間內發現3具屍體，推測為27歲林姓女子與5歲、7歲女兒，3人已明顯死亡。

檢警今天下午會同法醫、家屬在台中殯儀館進行相驗，經採集檢體，林女及7歲女兒確認身分後，開立遺體證明書；另名女童因屍體嚴重燒焦，無法辨識，將採檢DNA比對釐清身分。3人確切死因等待火調報告出爐後釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方聯繫29歲黃姓屋主，黃男為林女男友，他表示，林女與2名女兒睡在3樓後方房間；14日晚間黃男就外出訪友，凌晨火警當下，住在屋內黃男姑姑與母親都有逃出，住在頂樓林女及2名女兒因來不及逃生，命喪火窟。

據悉，林女與前夫離異後，帶著5、7歲和前夫所生的女兒，目前住在黃姓男友家，凌晨林女前夫接獲消息趕抵現場，對於2名女兒與前妻罹難，痛蹲地上痛哭。（編輯：陳仁華）1140415

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：