大里火警母女3死 5歲女童難辨識將比對DNA確認身分

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中大里區民宅火警造成林姓女子及7歲、5歲女兒命喪火窟；檢警今天下午相驗，林女、7歲女兒經家屬指認已確認身分，但因5歲女童幾乎無法辨識，將採檢DNA確認身分。

台中市大里區中興路一處民宅今天凌晨發生火警，消防局獲報出動近50人前往救援，抵達時火勢已全面燃燒，消防人員30分鐘後撲滅火勢，在3樓加蓋房間內發現3具屍體，推測為27歲林姓女子與5歲、7歲女兒，3人已明顯死亡。

檢警今天下午會同法醫、家屬在台中殯儀館進行相驗，經採集檢體，林女及7歲女兒確認身分後，開立遺體證明書；另名女童因屍體嚴重燒焦，無法辨識，將採檢DNA比對釐清身分。3人確切死因等待火調報告出爐後釐清。

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警方聯繫29歲黃姓屋主，黃男為林女男友，他表示，林女與2名女兒睡在3樓後方房間；14日晚間黃男就外出訪友，凌晨火警當下，住在屋內黃男姑姑與母親都有逃出，住在頂樓林女及2名女兒因來不及逃生，命喪火窟。

據悉，林女與前夫離異後，帶著5、7歲和前夫所生的女兒，目前住在黃姓男友家，凌晨林女前夫接獲消息趕抵現場，對於2名女兒與前妻罹難，痛蹲地上痛哭。（編輯：陳仁華）1140415