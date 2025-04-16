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未成年兄弟當詐團車手 兄遭彰警逮捕弟主動投案

2025/4/16 13:10（4/16 13:16 更新）
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一對未成年兄弟經友人介紹加入詐騙集團當取款車手，哥哥與被害人面交現金時遭彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警逮捕，弟弟得知消息後，主動搭車從南部到彰化投案，全案依涉嫌詐欺等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月16日
一對未成年兄弟經友人介紹加入詐騙集團當取款車手，哥哥與被害人面交現金時遭彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警逮捕，弟弟得知消息後，主動搭車從南部到彰化投案，全案依涉嫌詐欺等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月16日
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（中央社記者鄭維真彰化16日電）一對未成年兄弟經友人介紹加入詐騙集團當取款車手，哥哥與被害人面交現金時遭彰化警方逮捕，弟弟得知消息後，主動搭車從南部到彰化投案，全案依涉嫌詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局員林分局林厝派出所今天發布新聞稿，指員林市63歲退休女教師於LINE瀏覽投資廣告時，誤信加入投資群組，對方稱投資穩賺不賠，被害人即陸續轉帳4次與面交2次，遭詐騙金額共超過新台幣200萬元。

被害人事後察覺有異，14日向林厝派出所報案，並表示詐騙集團仍要她繼續投資。員警希望被害人配合誘捕行動，由所長蔡文淦率隊至面交地點埋伏，待車手出現並收取款項時，上前逮獲車手，當場查扣100萬元、投資工作證等相關證物。

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警方進一步了解，這名車手為未成年少年，其胞弟也涉及詐騙車手行為，弟弟得知哥哥遭員警逮捕後，即主動搭車從南部到林厝派出所投案，全案依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團常透過社群平台、投資群組，以高獲利、穩賺不賠等話術進行誘騙，民眾務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（編輯：黃名璽）1140416

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