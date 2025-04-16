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男涉以摔角方式傷害母親致不治 嘉檢偵結起訴

2025/4/16 13:37（4/16 13:55 更新）
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嘉義市莊姓男子被控去年11月間，與母親起爭執，竟以摔角方式，將母親重摔地面後不管。莊母在路邊被發現送醫多日後不治，嘉檢偵結起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義市莊姓男子被控去年11月間，與母親起爭執，竟以摔角方式，將母親重摔地面後不管。莊母在路邊被發現送醫多日後不治，嘉檢偵結起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市莊姓男子被控去年11月間，與母親起爭執，竟以摔角方式，將母親重摔地面後不管。莊母在路邊被發現送醫多日後不治，嘉檢偵結，依對直系血親尊親屬傷害致死罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，30歲莊男去年11月28日凌晨3、4時左右，在嘉義市友愛路住家前巷弄，疑向6旬母親陳姓女子索錢不成，加上又起口角，莊男以不詳方式毆打陳女頭部。

起訴書表示，在同日凌晨4時4分許，莊男在追逐陳女一段路後，竟自後方將陳女環抱雙腳離地摔至地面，造成陳女顱內出血傷勢，陳女當下倒地不起，莊男則不理會返回住處。後來路人發現陳女並報警處理，陳女被送醫急救，直到同年12月7日，因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎不治。

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嘉檢調查後，認為莊男涉嫌重大，向嘉義地方法院聲押。嘉院當時認為，莊男僅坦承部分犯行，但有監視器畫面及相關卷證可佐證，足以認為莊男涉犯對直系血親尊親屬傷害致死罪，犯罪嫌疑重大，裁定羈押。

嘉檢表示，全案偵結，依對直系血親尊親屬傷害致死罪嫌起訴。因屬故意犯罪而發生死亡結果，案件應行國民法官參與審判。（編輯：李錫璋）1140416

#嘉義市
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#嘉檢
#嘉義地檢署
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