嘉義南陽化工廠火警延燒5小時 2協助男子灼傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣南陽化工廠房今天發生火警，內部置放塑膠類物品，火勢一發不可收拾，延燒近5小時，逾500坪廠房付之一炬，無人員受困，但2名協助救災男子灼傷送醫，原因待釐清。

嘉義縣消防局於凌晨近1時許據報，指水上鄉柳林村的南陽化工廠發生火警，消防人車趕抵，廠房已全面燃燒，立即布水線灌救，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到凌晨3時30分控制火勢，並於清晨6時左右才撲滅火勢，上午並利用怪手機具進行殘火處理。

透過 Google News 追蹤中央社

嘉義縣消防局第二大隊大隊長蔡朝全告訴中央社記者，化工廠火警出動18輛各式消防車輛救災，並利用3台消防射水機器人及1部空拍機協助，1800平方公分（約544坪）的廠房面積雖然付之一炬，不過，周邊的廠房及辦公室並沒有波及。

蔡朝全指出，救災過程中，有2名熱心的民眾也協助救災，不過，2人並無完整裝備，有輕微灼傷，已送醫治療；詳細起火原因須由火調人員調查鑑定。（編輯：張銘坤）1140417