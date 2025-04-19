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新北鄰居衝突 男子緊咬對方手臂卻被戳掉雙眼球

2025/4/19 14:10
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市雙溪區發生鄰居口角與肢體衝突、雙方都受傷，其中連姓男子一對眼球於衝突時被戳掉。警方今天表示，涉嫌行凶的簡男依殺人未遂罪嫌移送，基隆地檢署複訊後以12萬交保。

瑞芳警分局今天表示，17日上午9時許接獲簡姓男子主動前往派出所自首說，自己與鄰居連男因口角爆發衝突；他情緒失控，持磚頭攻擊對方頭部，導致對方受傷。

警方說，據報後立即派員前往新北市雙溪區太平路的案發現場，發現被害人倒臥現場，於是通報消防出動救護。

消防局表示，救護人員到達現場後，發現傷者頭部外傷，臉部有嚴重傷害，眼部紅腫、下巴受傷，立即將傷者送衛生福利部基隆醫院急救。

據了解，警方後來接獲醫院通知，傷患的眼部2顆眼球不見了，又立即趕往現場調查，並尋獲兩顆眼球送抵醫院，但已經無法挽救傷者連姓男子的視力。

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警方說，調查發現，爭執的雙方是鄰居，過去曾發生爭執。17日事發衝突當天，簡男持磚頭攻擊，連姓男子受創緊咬住簡姓男子手臂不放；簡姓男子試圖要推開，過程中，手指猛戳對方企圖讓連男鬆口，卻傷及對方眼部，造成2顆眼球掉落。

警方說，將簡男依殺人未遂罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。檢方複訊後，諭知新台幣12萬元交保。警方呼籲，鄰里間若有糾紛應理性溝通，切勿以暴力解決問題，避免釀成無法挽回的憾事。（編輯：林恕暉）1140419

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