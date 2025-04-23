康橋國際學校單車環台遭撞 重傷學生將轉院台大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北23日電）康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天行經彰化遭1輛逆向自小客車衝撞，造成15歲男學生重傷昏迷。校方今天表示，該生昏迷指數已有進步好轉，準備轉到台大醫院醫治。

康橋國際學校師生22日上午10時許，騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫。

其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。院方上午說明，男學生經過昨天初步手術搶救後，昏迷指數從原來的3分進步到8分。

透過 Google News 追蹤中央社

校方中午表示，重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察狀況，家屬會與院方討論後續治療方式，並準備轉到台大醫院醫治。

校方說，單車環台活動都有專業、嚴謹的訓練與騎行計劃，並交由專業的捷安特團隊領騎與照料，配置大量人力維護交管，一切皆以安全為最大考量，此次事故完全由於肇事者的違規導致，與騎行計劃無關，校方譴責違規肇事者。（編輯：黃名璽）1140423