台中警銀聯手首季阻詐逾3億元 市府表揚城市英雄

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警察局聯手金融機構阻詐，今年第1季攔阻受騙金額逾新台幣3億元，台中市政府今天召開治安及公安會報，市長盧秀燕頒獎表揚有功員警及行員，並讚為「城市英雄」。

台中市政府下午召開治安及公安會報，市警局在會中公布，114年1至3月攔阻金額3億3414萬餘元，較去年同期的2億4514萬餘元，增加36%，盧秀燕頒獎表揚成功攔阻民眾遭詐欺的6名金融機構行員與5名員警，盛讚「大家都是城市英雄！」

接受表揚者中，中國信託南屯分行汪姓經理，成功攔阻民眾遭詐騙719萬元最多；中國信託黎明分行林姓襄理攔阻500萬元次之。

還有台新銀行大里分行許姓行員及台灣土地銀行北屯分行陳姓襄理，於犯嫌臨櫃提款時，研判為詐騙集團車手，通知警方成功逮捕，也有派出所員警獲知民眾遭詐騙後，成功攔阻詐騙款項。

另外，今年1至3月期間，警方針對非法博奕掃蕩，總計查獲130件、228人，查扣99萬2877元；其中，網路賭博查獲55件、93人，查扣25萬5667元。

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盧秀燕表示，隨著科技越來越發達，民眾使用網路越來越普遍，網路賭博的案件會越來越多，警方注意到網路崛起趨勢，今年1至3月查獲網路賭博案件數，占非法博奕總案件數約42%，她特別予以肯定。

而觀光旅遊局針對旅宿業聯合稽查，每週查核4至5天。今年截至3月，查核非法旅宿達50家次，裁處件數計40件，並同步輔導，必要時採取停止供水供電等強制措施，提供遊客安全、安心的旅遊環境。（編輯：郭諭儒）1140423