助違規廠商免罰 前竹市衛生局科長涉貪遭判16年

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（中央社記者管瑞平新竹縣25日電）前新竹市衛生局鄭姓科長與張姓業者合謀助刊載違規廣告廠商免罰，由張男收賄朋分，新竹地院判處鄭女16年徒刑、褫奪公權9年；張男遭判刑10年、褫奪公權8年，可上訴。

新竹市衛生局今天表示，鄭姓前科長因涉犯貪污罪，於新竹地方法院裁定羈押期間依法停職，後因法院解除羈押，依公務人員保障法規定，暫予同意申請復職，並已於113年10月17日將其降調非主管職靜候判決結果，未來將依據法院最終刑事判決結果，辦理後續人事處置事宜，確保機關運作廉明、公正。

判決書指出，鄭女自民國106年3月至110年1月擔任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務；張姓男子從事化妝品、食品零售及廣告服務、管理顧問等業務。

根據判決內容，鄭女、張男明知各公司或產品製造廠商為求提升產品銷售量而刊登廣告，若內容涉及誇大，易生誤解；或有涉及販售醫療器材、藥品，卻未依規定申請藥商核准登記等情形，涉違反食品安全衛生管理法、化粧品衛生安全管理法、健康食品管理法、藥事法等規定，應各依法處以罰鍰。

判決提到，鄭女等2人為使廠商免遭裁罰，並藉以從中收受賄款，先指示相關公司變更登記地或以移轉管轄方式，使新竹市政府取得各違規廣告案件管轄權，利用鄭女擔任科長職權，將各違規案件分案由她承辦，再以未合法送達、未錄案列管等方式隱匿行政裁處書，使違規公司或產品製造廠商得以規避應受的裁罰。

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新竹地檢署去年3月指揮法務部廉政署搜索、偵辦，檢警查出，109年2月至110年1月間，有13家違規廠商、應裁罰案1190件，鄭女、張男合謀透過上訴方式協助規避裁罰，並由張男向廠商索賄得手約新台幣1334萬餘元，其中鄭姓前科長分得442萬元，案件去年7月偵結起訴。

一審的新竹地方法院昨天宣判，鄭女依貪污治罪條例、公務員登載不實罪等，共應執行有期徒刑16年，褫奪公權9年，犯罪所得442萬元沒收；張男依貪污治罪條例等判處有期徒刑10年，褫奪公權8年，犯罪所得892萬2500元沒收。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140425