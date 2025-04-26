男陳屍北市公寓水塔 警初查疑不慎掉入釀憾事
2025/4/26 14:13（4/26 16:43 更新）
（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市大安區敦化南路附近公寓昨晚發生一起意外，警方獲報訪查70多歲黃姓男子失蹤案時，在公寓頂樓水塔內發現男子已明顯死亡，初查死者疑不慎掉入水塔，案發原因待釐清。
台北市警察局大安分局今天發布新聞資料指出，23日下午獲報借住在公寓頂樓的家人70多歲黃姓男子凌晨離開住處未返家，報警請求協助。
警方經調閱監視器畫面，未發現黃姓男子離開公寓，昨晚再次前往男子生前最後住所查訪，發現人陳屍水塔內，經通知消防救護員到場協助，確認男子已無生命跡象。
警方表示，除展開調查並聯繫家屬釐清案情，據家屬陳述黃姓男子精神狀況不佳、時有幻覺，研判疑為不慎墜入水塔內導致發生憾事。
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經警方鑑識勘察採證，初步未發現明顯外傷，為求慎重，依規定報台北地方檢察署檢察官司法相驗，完成相關調查程序。
檢警今天上再度返回現場複式勘察及相驗遺體，初判未有他殺嫌疑及外力造成等情況。據了解，死者是借住在其家人的公寓頂樓加蓋房屋。（編輯：林恕暉）1140426
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