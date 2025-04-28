誤信假投資交款7次不知受騙 彰警出擊逮少年車手

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（中央社記者鄭維真彰化28日電）民眾誤信假投資，交款7次共約新台幣56萬元，仍未發現受騙，由於是匯款到警示帳戶，經警方通知才知被騙；警方趁之後再次面交逮獲1名少年車手，依詐欺等罪嫌送辦。

彰化縣警察局芳苑分局今天透過新聞稿表示，有民眾透過社群網站臉書（Facebook）與通訊軟體LINE接獲詐騙集團偽裝合法投資公司，介紹虛擬貨幣投資，還稱穩賺不賠。

被害人匯款到警示帳戶，芳苑分局接獲內政部警政署165專線潛在被害人攔阻計畫派案，經警方說明後，被害人才得知受騙。

員警趁被害人與詐騙集團再次約定面交款項，編排警力埋伏，逮獲從北部搭計程車南下的未成年車手，查扣偽造收據、識別證等證物。

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車手稱不清楚實際工作內容，僅知與虛擬貨幣有關，依指示完成收款可獲約0.25%報酬。全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦，將向上溯源追查不法集團。

芳苑分局說，警政署推出百斬計畫，號召全民檢舉車手、提供情資，登入系統派案後經警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元檢舉獎金。（編輯：李明宗）1140428