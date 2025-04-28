遭2家長告性騷擾國中生 彰化鄉代抱歉造成不適

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（中央社記者鄭維真彰化28日電）彰化縣1名鄉民代表參加某國民中學學生祈福活動，遭控性騷擾女學生，2名家長提告；這名鄉代今天說，已到案說明，很抱歉學生及家長對他的行為感到不適，但他絕無騷擾意圖。

彰化某國中25日帶學生到宮廟參加祈福活動，根據民眾在社群網站臉書（Facebook）描述，合照時鄉代伸魔爪摸女學生；2名學生家長得知後，向彰化縣警察局溪湖分局報案提告，案件由警方調查中。

這名鄉代告訴中央社記者，當天拍照時，他想請學生靠近一點，加上人多推擠，才分別伸手拍學生肩膀、碰到腰部，但絕無騷擾意圖。

他說，很抱歉學生及家長對他的行為感到不適，尊重對方提告，但他質疑是有心人士刻意操作，希望司法證明清白。

校方表示，獲報後立即啟動校安及社政通報，並向學生宣導性別意識及個別輔導。

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彰化縣政府社會處說，當事人已依性騷擾防治法到警察局提刑事告訴及行政申訴，待縣府收到行政申訴案後，將提案到彰化縣性騷擾防治審議會審議，另已由學校著手兒少輔導作為。

彰縣府教育處表示，已督導學校依學生輔導法，視學生身心狀況及需求主動提供各項輔導。（編輯：李明宗）1140428