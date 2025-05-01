媳迂迴逼婆搬拆第四台不給看電視 違保護令拘役40天

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄周姓婦人與同住李姓媳婦不睦，平時唯一娛樂就是看電視，不料李女找來第四台業者拆線迂迴逼婆婆搬走，雙方來回鬥法數次；高雄地院依違反保護令對媳判拘役40天，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，李女辯稱是為了把第四台改為MOD，才會請業者退租拆線，她跟周婦之間有保護令存在，也不能接觸交談，不知道對方有看第四台需求，且拆線行為並未影響周婦身心狀態，應不屬違反保護令不法侵害行為等語。

合議庭認為，李女與周婦有家事、刑事、民事糾紛，但李女卻希望以拆線方式妨害周婦在家看電視權利，藉此達到逼婆婆知難而退、遷出住居目的；且周婦已逾80歲高齡，收看電視可謂是高齡長者生活重心，尤其周婦與李女一家人相處不睦，平時缺乏互動，更可證明收看電視對周婦的重要性。

合議庭指出，李女所為使周婦失去生活重心心情鬱悶，考量李女以迂迴方式侵害周婦精神，且犯後始終否認犯行，未能坦然面對過錯；此案應不宜宣告緩刑，據此依違反保護令罪判拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。

高雄地方法院判決指出，李女因與同住婆婆周婦不和，雙方曾發生肢體衝突，周婦也因此獲得核發民事通常保護令，命李女不可實施身體、精神或經濟上不法侵害行為，有效期間為2年。

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李女發現與家人不睦的婆婆唯一娛樂只有看電視後，便自民國111年8月起致電第四台業者數度把線路剪斷，周婦發現後只得致電女兒求助，並一起去警局做筆錄，事後更由周婦女兒自掏腰包把第四台牽回來。

不過，李女發現又有第四台後，再度通知業者拆線，雙方拆了又牽、牽了又拆，前後數次，周婦女兒更無奈向第四台業者道歉，「讓您看到我媽家媳婦惡言惡狀」；周婦眼見李女不罷休，只得報警處理。（編輯：陳仁華）1140501