台3丙線竹山鎮段設測速照相7/1起取締 盼降事故

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）台3丙線連接南投縣竹山鎮與集集鎮，是竹山紫南宮聯外道路之一。警方指出，車輛行經此路段易超速，在台3丙線4.7公里處設測速照相桿7月1日起執法，盼降低事故發生率。

南投縣警察局交通警察隊今天發布新聞稿表示，為提升行車安全、防制交通事故，在竹山鎮台3丙線4.7公里處完成設置固定式測速照相設備，目前為宣導期，預計今年7月1日起正式執法，速限50公里，盼透過強化速度管理措施降低事故風險，請駕駛人依速限行駛。

交通警察隊指出，此路段筆直、沿線居民少，部分駕駛人因環境較空曠、車流相對單純，行經易超速行駛，去年9月、今年2月發生行人死亡交通事故，經調查為行人遭「高速行駛車輛撞擊」導致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，去年此路段發生A2交通事故（車禍有人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡）2件、A3事故（僅有車輛或財物受損的車禍）3件，今年截至4月20日止發生A3事故2件，顯示此路段是事故高風險區域。

警方表示，測速設備設置是基於事故統計資料及路況特性分析，並實地會勘與當地里民取得共識，設置目的是提醒駕駛人減速慢行、提升行車警覺，以降低事故發生率，保護行人與其他用路人安全，將持續透過事故分析與熱點監控，主動加強風險路段管理。（編輯：戴光育）1140502