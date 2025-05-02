偽娘坐夢時代摩天輪拍不雅片 警朝公然猥褻罪偵辦

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）有民眾發現2名偽娘在高雄夢時代摩天輪車廂內拍攝不雅影片，更上傳粉專營利。前鎮警方表示雖未接獲報案，但將主動調閱影像，追查當事人到案，全案將朝公然猥褻罪偵辦。

有民眾在網路上發現2名偽娘在臉書粉絲專頁上傳一段不雅影片，地點更在高雄知名的夢時代摩天輪車廂內。

高雄市政府警察局前鎮分局今天上午表示，警方目前未接獲報案，經主動通知業者，發現業者未獲報也不清楚何人拍攝不雅影片，但經檢視網路貼文照片，應為113年12月23日至114年1月22日之間拍攝。

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警方指出，將主動調閱相關影像畫面，追查並通知當事人到案說明，以釐清事發經過、還原事實，並依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。

警方也呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。」意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所做出違反善良風俗行為，以免觸法。（編輯：龍柏安）1140502