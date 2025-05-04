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4越南人士倒臥桃園租屋處身亡 疑一氧化碳中毒

2025/5/4 12:44（5/4 13:16 更新）
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桃園市政府警察局楊梅分局（圖）4日表示，有2男2女共4名越南籍移工及學生遭發現倒臥租屋處，警消3日晚間獲報到場發現已明顯死亡，初判為一氧化碳中毒，已報請檢方相驗。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年5月4日
桃園市政府警察局楊梅分局（圖）4日表示，有2男2女共4名越南籍移工及學生遭發現倒臥租屋處，警消3日晚間獲報到場發現已明顯死亡，初判為一氧化碳中毒，已報請檢方相驗。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年5月4日
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（中央社記者吳睿騏4日桃園電）楊梅警分局今天表示，有2男2女共4名越南籍移工及學生遭發現倒臥租屋處，警消昨晚獲報到場發現已明顯死亡，現場無打鬥痕跡，初判應為一氧化碳中毒，已報請檢方相驗。

楊梅警分局發布新聞稿表示，昨晚10時許獲報在楊梅區某住家發生死亡案件，員警到場查看，阮姓男子（22歲）、阮姓女子（23歲）、陳姓男子（27歲）、潘姓女子（20歲）4名越南籍人士倒臥住處已明顯死亡，鑑識人員到場初步勘驗現場屍體均無外傷，研判為一氧化碳中毒身亡，後續將報請檢察官相驗。

警方初步調查，其中阮男、陳男為失聯移工，阮女持有工作證在台工作，潘女為越南籍在台交換學生，因同伴近日遲遲無法聯絡上，昨晚至租屋處查看，發現4人倒臥家中，立即報案。

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楊梅警分局、桃園市消防局第二大隊派員到場後發現租屋處的廁所熱水仍未關閉，且門窗緊閉，阮男躺在地上，潘女躺在臥室，陳男、阮女躺在另一間臥室，其中2人已明顯屍體腐壞，另2人身體也呈現粉色狀態、口吐白沫。

警方調查現場無打鬥痕跡、無明顯外傷，門鎖未遭破壞，也沒有重要物品遺失，初步研判應為一氧化碳中毒，消防人員到場後因民眾已明顯死亡未送醫，全案由警方報請檢察官相驗並通報駐台北越南經濟文化辦事處。詳細死因仍待進一步調查，將調取監視器查看進出紀錄。（編輯：戴光育）1140504

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