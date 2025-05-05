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馬來西亞男在台當車手 檢依加重詐欺等起訴

2025/5/5 10:19（5/5 11:11 更新）
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馬來西亞籍卓姓男子以日薪1000馬來幣（約新台幣7000元）到台灣當詐團車手，警方日前展開誘捕行動，當場逮捕，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月5日
馬來西亞籍卓姓男子以日薪1000馬來幣（約新台幣7000元）到台灣當詐團車手，警方日前展開誘捕行動，當場逮捕，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）馬來西亞籍卓姓男子以日薪1000馬來幣（約新台幣7000元）到台灣當詐團車手，食宿由詐團供應。警方日前展開誘捕行動逮捕卓姓男子，檢方依涉嫌加重詐欺及洗錢防制法等罪起訴。

台中市政府警察局大雅分局今天發布新聞稿表示，網路巡邏時在社群網站臉書（Facebook）發現疑假投資股票詐欺廣告連結，點擊後被輾轉推薦加入通訊軟體LINE「投顧老師」及社群後，又下載推薦的「投資APP」。

警方說，詐團稱可「儲值」投資款，員警就組專案小組展開誘捕，與歹徒約定面交儲值款。卓姓男子依約到台中大雅區向喬裝民眾的員警出示工作證及投資款收據，並索取新台幣50萬元投資款後，隨即遭在旁埋伏的員警包圍逮捕。

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警方調查，卓姓男子在馬來西亞被招募到台灣當車手，食宿由詐欺集團供應，當有和被害人面交款項時機，集團上層就會派遣前往。

警方依涉嫌加重詐欺等罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦，法院也已裁定羈押；案經檢察官起訴求處1年6個月有期徒刑，現由法院審理中。（編輯：李明宗）1140505

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