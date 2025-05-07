母涉悶死2歲女兒案因病停審 北檢抗告遭駁確定

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（中央社記者劉世怡台北7日電）北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉以枕頭悶壓2歲女兒致死，遭北檢起訴。北院審酌她因病而無受審能力，裁定停審。北檢不服提抗告，高等法院日前駁回而確定。

台灣高等法院指出，原審裁定停止審判，為判決前關於訴訟程序的裁定，是不得抗告的，而且此件國民法官法對此也無特別規定，因此也應不得抗告，台北地檢署提起抗告，明顯不合法，應予駁回。

全案緣於，台北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉嫌於民國112年10月間在家以枕頭悶壓2歲女兒致死，郭女輕生未果，台北地檢署依殺人等罪起訴郭女，案件由台北地院審理。

台北地院裁定指出，發函給醫院詢問郭姓女子病情，是否有能力到庭。醫院回應，她因漸凍人症導致四肢肌肉無力，行動遲緩，講話呈現構音障礙，若需到庭，應備有輪椅協助行動，並避免久站；因言語構音障礙，部分口說內容可能較為含糊；因上肢肌力下降，書寫較為困難。

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北院指出，此案今年2月底進行準備程序時，經向郭女確認其身體狀況，郭女的發音確實呈現構音困難及有被口水嗆到的情形；另要她當庭書寫阿拉伯數字及其姓名，其文字歪斜甚至難以辨識，且她利用平板輸入其姓名時，也須花費1分21秒13格之久，在她輸入期間均可聽聞不斷大聲吸氣、吐氣的聲音。

北院認定，足見郭女目前確因疾病而無法正常表達及陳述，並有難於到庭接受審判的停止審判事由，裁定於郭女能到庭為訴訟行為前停止審判程序。（編輯：戴光育）1140507

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