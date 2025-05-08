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京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
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高雄軍醫官被控集體收賄 更一審改判12人無罪

2025/5/8 12:52
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）國軍高雄總醫院岡山、左營分院軍醫官被控收受藥商賄賂，10多人一審最重判刑7年8月。高雄高分院更一審今天改判時任杜姓主任5年2月，其餘12人改判無罪，1人維持無罪。可上訴。

國軍高雄總醫院於民國106年間爆發藥品採購弊案，岡山、左營分院10多名軍醫官被查出收取藥商新台幣17萬至99萬元回扣。

一審高雄地方法院依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑1年9月至7年8月不等，另有左營分院急診部主任鍾立民因罪證不足判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，改判收賄184萬元的鍾男8年6個月，另9人繳回犯罪所得獲減刑、其餘4人上訴駁回。案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回更審。

高雄高分院更一審今天上午宣判，判決指出，杜政璋擔任國軍高雄總醫院岡山分院臨床藥事科主任時，於執行軍聯標案、岡山分院院內藥品留用案及擅自提供用藥明細予藥商後，先後收取藥商提供賄賂計新台幣22萬元、5000元、77萬3900元。

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更一審審酌杜政璋藉職務行為收受藥商賄賂，犯後坦承犯行，並繳交犯罪所得，犯後態度良好，判處有期徒刑5年2月，褫奪公權3年。

此外，被告張朝杰、傅江輝、林承志、高建仁、蔡文正、湯旭南、翁銘偉、黃其權、徐嘉宏、劉開璽、喻興寗、黃夢麟改判無罪；鍾立民一審無罪，檢察官提起上訴，更一審今天一併駁回，維持無罪。（編輯：蕭博文）1140508

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