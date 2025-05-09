北市汽車碰撞路旁多輛機車 釀1騎士受傷

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（中央社記者劉建邦台北9日電）71歲陳姓男子開車從北投區振興醫院停車場離開時，疑車輛故障，先碰撞前方汽車再撞擊停在路旁機車格的25輛機車，其中1名機車騎士遭波及受傷，陳男未酒駕，肇事原因待釐清。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料表示，8日上午11時左右獲報，北投區明德路巷口發生1起交通事故，發現1輛汽車卡在機車停車格，且有多輛機車被撞到，經調查，汽車駕駛為71歲陳男。

警方說，經初步調查，小型越野車的駕駛陳姓男子8日上午從振興醫院停車場出口，右轉明德路北往西方向行駛時，其左側車身碰撞左前方自小客車後失控，再撞擊停放在機車停車格共25輛機車。

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警方表示，案發時54歲李姓男子剛好要牽機車從機車停車格離開，不慎遭波及，導致李男右手肘及身體有多處擦挫傷，已送醫治療。

警方指出，肇事陳姓汽車駕駛酒測值為零，初步稱是因車輛煞車等出現故障才釀禍，詳細肇事責任仍待釐清。北投分局呼籲，駕駛汽機車時應注意前方狀況，並保持安全行車間距，維護道路交通秩序與安全。（編輯：方沛清）1140509