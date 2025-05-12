男子開車拒警攔檢逃逸 竹崎交流道下疑失控自撞

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）國道3號竹崎交流道下今晨發生轎車自撞電桿起火事件，周姓男子疑因開車未繫安全帶且有酒味拒警方攔檢，逃逸時失控撞車，雖酒測未達標仍因違反道路交通管理處罰條例遭罰。

國道公路警察局第八公路警察大隊發布新聞訊息指出，今天清晨於國道3號南向梅山交流道入口匝道執行取締未依規定繫安全帶專案勤務，發現駕駛周男（89年次）未繫安全帶並散發酒氣，遂準備攔停該車，但該車拒絕停車往前逃逸。

警方說，員警見狀駕車尾隨，該車往南逃逸至竹崎交流道不明原因失控自撞電線桿肇事，約3分鐘後車輛起火燃燒。經協助周男脫困確認無明顯外傷，隨即通報嘉義縣消防局協助滅火。

警方指出，周男涉違反道路交通管理處罰條例第60條不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，可處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，吊扣其駕駛執照6個月，以及同法第33條1項12款未依標線指示行車，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

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另外，周男未繫安全帶部分，將依道路交通管理處罰條例第31條未依規定繫安全帶，可處3000元以上6000元以下罰鍰。周男經酒測有酒精反應，但未達肇事移送公共危險標準，全案由轄區警方依交通事故規定辦理。

消防局表示，周男意識清楚，肢體外傷，拒絕送醫。（編輯：李錫璋）1140512