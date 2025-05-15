台中男涉刺死前女友 檢方依殺人罪聲押獲准

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（中央社記者蘇木春台中15日電）詹姓男子10日涉嫌持刀殺害前女友18歲女高中生，犯後自傷送醫住院。詹男今天出院，經警方移送台中地檢署，檢方複訊後認定詹男涉犯殺人罪嫌重大聲請羈押，晚間獲法院裁准。

台灣台中地方法院今天晚間透過文字稿表示，詹男經法官訊問後坦承犯行，依卷內證據資料，足認他涉犯刑法殺人罪罪嫌重大，所犯為本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押必要，經法官諭知羈押。

台中市第四警分局10日下午2時30分獲報，南屯區有男子持刀攻擊女子案，派員抵達現場發現1男1女倒臥血泊中，男子意識尚稱清醒。

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警方調查，24歲詹男當天以寵物鼠歸屬問題為由，找前女友詹女談判復合未果，進而持刀刺向詹女，再持刀自傷，女子送醫不治。檢警解剖確定詹女身中3刀，其中2刀深及主動脈與心臟致死。

詹姓男子接受開刀治療後無生命危險，今天出院，經警方製作筆錄，下午移送地檢署偵辦。檢方複訊後，認定他涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押。（編輯：吳素柔）1140515

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