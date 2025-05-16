持自拍棒及鋸子連傷2人 台中男涉重傷害未遂遭訴

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（中央社記者蘇木春台中16日電）孟姓男子今年3月在台中市南屯區持自拍棒傷人，又在工地持鋸子砍傷工人，中檢偵辦後認無殺人犯意，日前依重傷害未遂罪嫌起訴。今天移審後，法院裁定接押3個月。

台中地檢署起訴書指出，33歲孟男今年3月28日中午12時許，到南屯區文心路1家加油站向不認識的賴姓男子問路，因賴無法理解孟男詢問的問題而未理會，孟男持手機自拍棒攻擊賴男眼部，2人發生扭打後，孟男逃離現場。

孟男至加油站附近1處工地，撿拾地上1把鋸子要離開時，在場工人洪男見狀上前制止，孟男卻持鋸子揮砍洪男後逃逸，造成洪男頭部挫傷。

後來孟男逃跑至工地附近1家商場，躲在3樓餐廳廁所，警方獲報到場將他逮捕，警詢後依殺人未遂罪嫌將孟男送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押獲准。

台中地檢署偵辦後，認定孟男與洪男未熟識，應無殺人動機，且雖他持鋸子揮砍對方，但僅造成擦挫傷、傷害非大，難認有殺人犯意，日前依重傷害未遂罪嫌將他起訴。

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全案今天移審台中地方法院，下午經召開羈押庭審理後，法官認為仍有羈押必要，裁定接押3個月。

據了解，孟男以綽號「夢戈」在社群網站Instagram經營粉絲專頁，擁有逾2萬追蹤者，案件發生後也引發網友議論。（編輯：吳素柔）1140516