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花蓮教師組織哀悼罹難女教師 籲重視偏鄉住宿問題

2025/5/20 13:43（5/20 13:51 更新）
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花蓮某校女教師在教會宿舍遭人入侵勒斃，教師組織對女教師奉獻花蓮教育卻不幸罹難深表哀悼，呼籲縣府重視教師住宿問題，教育處回應將與學校共同努力改進。圖為花蓮縣教育處外觀。中央社記者李先鳳攝 114年5月20日
花蓮某校女教師在教會宿舍遭人入侵勒斃，教師組織對女教師奉獻花蓮教育卻不幸罹難深表哀悼，呼籲縣府重視教師住宿問題，教育處回應將與學校共同努力改進。圖為花蓮縣教育處外觀。中央社記者李先鳳攝 114年5月20日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮某校女教師在教會宿舍遭人入侵勒斃，教師組織對女教師奉獻花蓮教育卻不幸罹難深表哀悼，呼籲縣府重視教師住宿問題；多名議員也關心，教育處回應將與學校共同努力改進。

據花蓮縣教師（工）會聯繫該校教師（工）會會長得知，這名女老師平日放學回到教會，會義務幫忙被接送到教會的鄰近學校的學生輔導課業，對花蓮偏鄉孩子無怨無悔付出，花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會、花蓮縣教育產業工會代表全體會員向這名女老師致上最崇高的敬意，也對她不幸遇難，表達最沉痛的哀悼。

教師組織指出，花蓮縣幅員狹長遼闊，願意隻身來到花蓮擔任教師奉獻教育的不在少數，而當學校有教師職務宿舍可供登記住宿時，卻面臨宿舍年久失修，有漏水、牆壁油漆剝落等問題，教師組織在最近一年裡就接獲不少會員投訴，必須自掏腰包修理的不合理情事。

教師組織建議，縣府應評估分析此事件對未來師資的遞補，是否會造成寒蟬效應，降低外縣市有教師資格者，到花蓮報考偏鄉學校的意願；也籲請表彰這名女教師對花蓮教育的貢獻。

另外，包括無黨籍議員楊華美、民進黨籍議員胡仁順等多人在今天縣議會定期會中都表達關心此案，要求教育處說明。

花蓮縣教育處處長翁書敏答詢表示，花蓮縣有77所學校設有教師宿舍，共861間房，目前有656人入住，有關硬體設施、設備，會依學校提報需求，現勘後給予補助；不論是住宿舍或在外租屋，對於教師的關心、關懷，會與學校端持續努力。

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對於宿舍安全管制部分，翁書敏說，後續以監視設備或保全方式評估之外，與在地派出所緊密連結也是努力的方向。

花蓮這名女教師17日被發現疑遭勒斃案，花蓮地檢署偵辦，認被告劉嫌殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，19日向地院聲請羈押禁見，法院裁准。（編輯：梁君棣）1140520

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