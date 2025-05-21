台中女被騙8萬後報警誘捕 大賣場面交逮車手送辦

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中一女子遭投資詐騙手法被騙新台幣8萬元，詐團再次連絡時，女子報警配合警方誘捕車手，雙方約定大賣場進行面交，喬裝成賣場人員的員警，將車手逮捕到案移送偵辦。

台中市警察局第二分局今天表示，北區一女子遭詐騙集團以「輕鬆投資、獲利翻倍」手法、騙走8萬元；之後女子又接獲詐團連絡，警方即請被害人將計就計，配合員警實施誘捕行動。

警方指出，詐團與被害人約定於5月13日中午在北區某大賣場內進行面交，詐騙集團安排24歲孫姓男子由高雄北上中市與被害人面交。

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為避免打草驚蛇，員警特別向賣場商借員工背心，喬裝成賣場工作人員，待雙方交付贓款時，立即上前逮捕孫男，現場查扣誘捕用假鈔30萬元、空白名片夾、收據、工作手機等贓證物。

警方指出，孫男落網時對從事車手詐騙民眾血汗錢的行為竟不以為意，還問員警為什麼這麼兇，完全不明白自己正在從事傷天害理的事情；全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查其他詐團上游、共犯。（編輯：陳仁華）1140521