嘉義男為找前妻侵入化工廠遭提告 疑報復涉縱火燒廠

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（中央社記者黃國芳嘉義25日電）嘉義縣7旬蔡姓男子今年4月14日多次無故侵入其前妻工作的化工廠，遭業者驅趕並提告，3天後化工廠發生火警，蔡男被列縱火嫌疑人；無故侵入他人建築物部分，蔡男被判2月徒刑，可上訴。

據嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書，蔡男於今年4月14日多次騎乘機車前往水上鄉的某化工廠找尋在此工作的前妻，因未經業者同意無故進入工廠園區，員工多次要求離去仍滯留，最後報警處理；警方以無故侵入他人建築物罪嫌的現行犯逮捕。

警方指出，此一位於水上鄉化工廠於4月17日凌晨發生火警，因內部置放大量易燃物，火勢延燒迅速，逾500坪廠房付之一炬；警事後查訪火場附近民眾，起火前有可疑男子徘徊，調閱附近監視器畫面，並透過現場遺留跡證，發現蔡男涉重嫌，立即逮捕。

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警方表示，蔡男否認犯行，不過，蔡男雙手有遭火灼傷痕跡，且監視器有拍到蔡男購買汽油畫面，依公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為蔡男無逃亡之虞，無保請回；不過，蔡男近來又持續騷擾前妻遭警逮捕，嘉檢已於5月23日聲押獲准。

對於蔡男無故侵入他人建築物罪嫌部分，嘉義地方法院審酌蔡男四肢健全、思慮成熟，僅為找尋其前妻，即侵入告訴人所管領建築物，危害社會安寧，加上尚未與告訴人達成和解等條件，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：陳仁華）1140525