桃園男撞人拖行逾1公里遭攔下 涉酒駕肇逃送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市大園警分局今天表示，楊姓男子24日涉酒後開車回家撞上路旁行人劉姓男子並拖行約1.5公里，被路人攔下，楊男酒測值超標，警方依公共危險、肇事逃逸等罪嫌送辦。

有民眾在社群平台Threads（脆）發文指出，男友24日晚間在觀音工業區遭車輛衝撞，還遭拖行逾1公里，最後在路人提醒下才停止，但男友已卡在車底下，警消人員趕至現場救援，男友才從車底被救出來，但傷口深及見骨，還有擦燙傷、皮膚破損合併腱韌帶斷裂。

大園警分局表示，劉男（23歲）24日晚間8時許與友人在觀音區建國路某餐廳吃飯，離開時於店門口遭後方行駛而來的自小客車撞上，劉男被拖行約1.5公里，友人在後方大喊但自小客車駕駛未停下，還有熱心機車騎士沿路按鳴喇叭示意，最後才在成功路一段將肇事車輛攔下並報警。

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警方指出，草漯派出所員警獲報立即到場協助，並與消防人員將傷者送醫，涉肇事楊男（48歲）渾身酒氣、走路不穩，實施酒測後，酒測值達0.99毫克/升（超過0.15毫克/升會影響行車思考，可依法開單告發）。警詢後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園市消防局表示，事發後1名傷者受困車底，消防人員到達現場後立即使用墊塊及快速撐頂器協助傷者脫困，傷者的臉頰、脖子及肩膀有大面積撕裂傷，且意識不清，救護人員立即進行清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，將傷者送醫。（編輯：戴光育）1140526