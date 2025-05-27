金門東村民宅火警 3受困民眾救出無傷

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門東村今天上午發生民宅火警，消防獲報到場控制火勢並將3名受困民眾救出，經救護人員評估均無受傷；消防表示，民眾第一時間關門待救是成功救援重要因素，將持續宣導。

金門縣消防局勤務指揮中心上午6時10分接獲報案，指稱東村有民宅發生火警，且屋內有3名民眾受困，消防局出動消防、救護車輛9輛，消防人員18名前往搶救。

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消防局透過新聞稿表示，車組抵達後立即佈署2條水線，完成人員安全管制後攜帶熱顯像儀入室進行滅火，最終歷時約10分鐘控制火勢，後續再入室救出人員，經救護人員評估3名民眾均無受傷，具體起火原因將由火災調查科進行鑑定研判。

消防局指出，屋主發現火警時原規劃從大門逃生，但火煙已阻礙梯間避難路徑，民眾能第一時間關門待救，是此次火警成功救援重要因素，未來將以此案例持續進行宣導；消防也呼籲，公寓型住家樓梯間勿堆積雜物，充放電設備應避免長期放式室內，以降低災害發生率，事故第一時間應儘速撥打119，以爭取黃金救援時效。（編輯：方沛清）1140527