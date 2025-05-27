加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

金門東村民宅火警 3受困民眾救出無傷

2025/5/27 09:19（5/27 09:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門東村27日上午發生民宅火警，消防獲報到場控制火勢後將3名受困民眾救出，具體起火原因將由火災調查科進行鑑定研判。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月27日
金門東村27日上午發生民宅火警，消防獲報到場控制火勢後將3名受困民眾救出，具體起火原因將由火災調查科進行鑑定研判。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門東村今天上午發生民宅火警，消防獲報到場控制火勢並將3名受困民眾救出，經救護人員評估均無受傷；消防表示，民眾第一時間關門待救是成功救援重要因素，將持續宣導。

金門縣消防局勤務指揮中心上午6時10分接獲報案，指稱東村有民宅發生火警，且屋內有3名民眾受困，消防局出動消防、救護車輛9輛，消防人員18名前往搶救。

google news透過 Google News追蹤中央社

消防局透過新聞稿表示，車組抵達後立即佈署2條水線，完成人員安全管制後攜帶熱顯像儀入室進行滅火，最終歷時約10分鐘控制火勢，後續再入室救出人員，經救護人員評估3名民眾均無受傷，具體起火原因將由火災調查科進行鑑定研判。

消防局指出，屋主發現火警時原規劃從大門逃生，但火煙已阻礙梯間避難路徑，民眾能第一時間關門待救，是此次火警成功救援重要因素，未來將以此案例持續進行宣導；消防也呼籲，公寓型住家樓梯間勿堆積雜物，充放電設備應避免長期放式室內，以降低災害發生率，事故第一時間應儘速撥打119，以爭取黃金救援時效。（編輯：方沛清）1140527

#火警
#金門
#消防局
#民宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：