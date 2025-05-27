男子KTV外揮刀1死1傷 二審仍判處無期徒刑

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）陳姓男子在KTV外誤認被言語挑釁持刀砍傷謝姓男子，並殺害上前阻止的余姓男子。一審依殺人等罪判處陳男無期徒刑，經上訴，二審高院今天駁回上訴，仍維持無期徒刑，可上訴。

判決指出，陳男及友人於民國112年11月19日凌晨，在桃園市中壢區一家KTV與謝男、余男各自在不同包廂消費。陳男誤認謝男挑釁，徒手毆打其頭部，遭反擊後持彈簧刀攻擊謝男頭頸，致其受傷。

期間，余男上前阻止，將陳男推倒，陳男隨即起身持刀猛刺余男腹部與胸口，刺穿心臟，當場死亡。

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一審桃園地方法院國民法官庭依殺人、傷害罪等，判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出判決。

二審高院認為，原審認定陳男有殺人直接故意，此部分事實認定、證據調查均無違誤；另外，檢察官上訴主張應改判處死刑，原審未認定陳男犯行達「情節最重大之罪行」程度，此部分判決無違誤，據此駁回兩造上訴，仍維持無期徒刑判決，全案可上訴。（編輯：方沛清）1140527