國3西湖段工程作業車陷火海 駕駛及時逃生

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）1輛民間工程作業車今天中午行經國道3號北上138.9公里苗栗西湖路段，發生火燒車事故，烈焰、濃煙竄天，大火瞬間吞噬整輛車，所幸駕駛及時逃生，未造成人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，中午12時20分許接獲民眾報案稱，國道3號北上138.9公里處路肩有車輛起火燃燒，派遣救災人車前往，到場後發現張姓駕駛（54歲）已下車逃生、未受傷。

事故車輛為高空作業工程車，張姓駕駛指出，平日多接受台電或公路局委外案件出車，今天從台中出發準備前往苗栗後龍施工，行經該路段發現車輛後方冒煙，趕緊停靠路肩，不久就竄出火舌，接著整輛車陷入火海付之一炬。

現場火勢猛烈伴隨濃煙竄天，經消防隊員拉出2條水線撲滅火勢。國道公路警察局第2大隊表示，張姓駕駛酒測值為零，現場於下午1時26分排除，全線恢復正常通車。

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警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

此外，距離事故點不遠國3北上138至133公里處，中午時段車流一度回堵長達約5公里，高速公路局中區養護工程分局表示，因修復橋梁下方基礎掏空吊運現場太空包回填，占用北上外路肩、外線及中線車道，造成車流回堵。該項施工預計至下午3時結束，造成行車不便，請用路人配合見諒。（編輯：李淑華）1140602