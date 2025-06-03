淡水裝潢公司命案 老闆涉頂替兒子判刑9月

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（中央社記者劉世怡台北3日電）新北淡水某裝潢公司命案，張姓員工持物重擊李姓前員工，陳姓老闆未成年兒子持刀殺害李男；陳男到案頂替稱一人所為。高院今天審酌陳男未與被害人家屬和解等，判刑9月。

台灣高等法院判決指出，原審認定，陳姓老闆犯普通傷害罪、頂替罪，應執行有期徒刑8月，得易科罰金；被告及檢察官均僅就科刑部分上訴，二審高院審理範圍僅限科刑部分。

高院審酌，陳男與被害人為同事、朋友，為處理雙方金錢糾紛，邀約被害人見面協商，進而引發後續肢體衝突，因見被害人先後遭張姓員工、兒子（陳姓少年）攻擊而不支倒地、大量出血，自忖為本案事主，於偵查階段頂替張姓員工及兒子，對國家司法權的行使造成妨礙。

高院指出，陳男於原審及高院審理期間，均自白坦承全部犯行，且迄今未與被害人家屬達成和解或賠償損失，也沒獲得被害人家屬原諒，本件判決應執行有期徒刑9月，得易科罰金，不宜宣告緩刑。可上訴。

全案緣於，陳姓男子與李姓前員工有報酬糾紛，於去年5月5日晚間邀約李男到員工宿舍談判，過程中一言不合，李男將預藏的開山刀抽離刀鞘，陳男隨即持鐵棍戳刺李男，造成李男多處瘀傷。

張姓員工見狀，拿起藍色菸灰缸朝李男左側眼部猛砸，力道之重導致菸灰缸裂成碎片，李男也因而暈眩無法反擊；陳姓少年進而持折疊刀刺擊李男心臟、背部，李男經送醫急救仍不治。

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警方獲報調查，陳姓男子為包庇兒子與張姓員工，向警方謊稱是他持刀刺殺李男。

另一方面，檢察官依重傷害未遂罪嫌起訴張姓員工，原審判決後，正由二審高院審理中；涉持刀殺害李姓前員工的陳姓老闆兒子，則由士林地方法院少年法庭審理。（編輯：吳素柔）1140603