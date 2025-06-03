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菲律賓夫妻假遊台真當牙科密醫案 桃檢起訴4人

2025/6/3 18:23（6/3 18:54 更新）
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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園地檢署偵辦非法醫療案，破獲菲律賓籍夫妻與2名姪女利用赴台觀光免簽涉在桃園當牙科密醫，甚至多次轉移陣地，被搜查時現場病患多達20人，桃檢偵結依違法醫師法起訴。

桃園地檢署今天向媒體表示，桃園市衛生局在民國112年8月間接獲民眾檢舉，有外籍人士涉違法從事醫療行為，經現場稽查發現1名菲律賓籍女子涉案，函送偵辦。

檢方指出，經與警方、衛生局組成專案小組深入調查發現，幕後真正從事醫療行為的人是1對菲律賓籍夫妻，遭函送偵辦的女子是這對夫妻的姪女。

桃檢調查，這對夫妻曾多次進出台灣、更換營業地點，自112年2月間至同年8月2日遭桃園市衛生局稽查止，在桃園市桃園區林森路某處涉非法為移工為醫療行為；又於113年9月間至114年4月17日止，改在桃園市中壢區中華路一段某處繼續營業。

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檢方表示，今年4月17日檢察官率隊搜索時，當場查獲這對夫妻等共4人涉為病患進行調整牙套、美白牙齒、裝設假牙、注射藥劑等醫療行為，現場等待看診病患高達20人，並扣得營業所得新台幣29萬9500元及相關醫療器材等贓證物。

桃檢指出，經向法院聲請羈押禁見4人獲准，日前依涉犯醫師法偵結起訴。（編輯：戴光育）1140603

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