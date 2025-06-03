張榮興慰問殉職警劉宗鑫遺眷 幼女塗鴉令人鼻酸

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）土城警分局表示，警政署長張榮興今天慰問因公殉職的前清水派出所長劉宗鑫遺眷。劉宗鑫5歲女兒的塗鴉著色警察畫像，還以注音符號寫著「爸爸我想你」心聲，令人鼻酸。

劉宗鑫去年9月30日深夜執行攔查勤務時，遭持有毒品的陳姓女子駕駛開車衝撞、拖行，造成劉宗鑫撞擊護欄身亡。

土城警分局晚間發布新聞表示，劉宗鑫的大女兒已經5歲，乖巧懂事，平常喜歡將觸目所及或心想的事以畫筆塗鴉記錄心情。

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警分局指出，張榮興今天在新北市警察局長廖訓誠、土城警分局長陳建龍陪同下，慰問劉宗鑫的父親、遺孀及兩名幼女，並致送慰問金。對於劉宗鑫英勇殉職，表達崇高敬意。

警分局轉述，劉宗鑫的遺孀告訴女兒，6月15日為警察節，在天上的劉宗鑫一定很快樂。劉宗鑫的大女兒便以彩筆在有警察與警車圖案的紙上著色，並用鉛筆寫上注音符號拼音的「爸爸我想你」，想要送給天上的劉宗鑫，令人鼻酸。（編輯：戴光育）1140603

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫因公殉職，警政署長張榮興（後左）3日慰問遺眷，劉宗鑫的大女兒特別贈送塗鴉畫。（新北土城警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月3日