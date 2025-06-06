台南永康瓦斯外洩封街逾12小時 仍未尋獲管線

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市永康區中正北路一帶昨晚瓦斯外洩，警消封鎖周遭數個街區約200公尺，緊急疏散麥當勞、曼都髮型等店家，出動機具開挖，截至今天上午8時止，仍未尋獲外洩管線。

台南市消防局昨晚7時9分獲報，永康區中正北路56-15號附近有瓦斯味，鹽行等分隊趕往查看，在水溝偵測到可燃性氣體，立刻布下水線防護，瓦斯公司人員偵測也有漏氣現象。

警消隨即封鎖中正北路、中正路口至中正七街，陸續疏散麥當勞、曼都髮型等店家人員，由瓦斯公司關閉兩側瓦斯開關，再出動機具連夜開挖搜尋外洩管線。

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消防局今天告訴中央社記者，瓦斯公司已確認洩漏源為中正北路56-16號的曼都髮型一帶，機具開挖卻未尋獲外洩管線，無法夾斷進行排氣，如今仍以水線防護，現場道路持續封鎖，由警方交管。

消防局表示，目前機具已開挖3處，在未尋獲瓦斯外洩管線前，當地店家仍處於疏散狀態，暫時無法營業。（編輯：黃名璽）1140606