台南永康瓦斯外洩 市府究責並助店家求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南永康區中正北路一帶昨晚瓦斯外洩，警消封鎖周邊數個街區，連夜開挖約10小時，今天尋獲外洩管線更換補修；市府將依法究責，並協助被迫暫停營業店家向瓦斯公司求償。

台南市消防局昨晚7時9分獲報，永康區中正北路56 -15號附近有瓦斯味，消防分隊在水溝偵測到可燃性氣體，立刻布下水線防護，警消也封鎖中正北路、中正路口至中正七街，疏散麥當勞、曼都髮型等店家。

相關單位關閉兩側瓦斯開關後，再出動機具連夜開挖10小時搜尋外洩管線，今天上午9時許在第4處地點尋獲，目前正進行更換及補修。

台南市長黃偉哲指示，確保居民及周邊店家安全無虞，並落實交通管制及疏導，加速現場開挖及清理，今天下班前解除道路封閉，避免影響交通。他並表示，將檢討強化管線管理，避免發生類似事件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府指出，瓦斯公司已找到外洩管線位置，完成洩漏點東側截斷工程，排除管內氣體，待濃度下降後再開挖，更換及補修管線。

因瓦斯公司未即時找到瓦斯洩漏點，造成瓦斯濃度愈來愈高，市府將依天然氣事業法究責。（編輯：吳素柔）1140606