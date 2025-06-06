護理師為還債求職成人頭帳戶 判刑6月慘賠千萬

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）謝姓護理師為還貸款，在網路應徵客服工作，提供帳戶給詐騙集團，致7名被害人損失數千萬元，彰化地院近日依違反洗錢防制法將她處6月刑期，另須賠3名被害人新台幣1098萬元。

根據彰化地方檢察署起訴書，謝姓女子擔任護理師12年，於去年在網路應徵母嬰用品客服工作，提供多張提款卡及密碼給對方，成為詐騙集團人頭帳戶，詐團成員再以假檢警佯稱監管帳戶、假投資及假冒親友借錢等方式，共向7名被害人詐得5000萬餘元。

被害人因察覺有異報案，警方循線查獲帳戶為謝姓女子所有。謝女於偵訊時供述，她有房貸、車貸及信貸約500萬元，每個月利息4萬餘元，已超過其薪水，因此她很需要錢，才會上網找工作。

謝女表示，對方稱為避免銀行察覺有大筆資金流入，才向她要多個帳戶轉帳，而她想說成功就能賺錢，不成功也沒關係，可以再找其他工作。

彰化地方法院指出，被告迫於經濟壓力，透過網路應徵工作，竟輕信陌生人話語，輕忽管理金融帳戶重要性，貿然提供帳戶供他人使用，除讓詐團用來行騙外，也掩飾詐欺犯罪所得，增加被害人尋求救濟困難。

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法官考量此案受騙人數多，匯入帳戶金額非常多，被告非擔任犯罪核心角色，犯後態度尚可等，依幫助犯洗錢防制法洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金10萬元。

此外，已有3名被害人向謝姓女子提出刑事附帶民事訴訟，彰院指謝女共應給付這3名受害者1098萬元，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140606