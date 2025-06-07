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中職花蓮開打議員指2起性騷案 縣府研議增設監視器

2025/6/7 11:41
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）中華職棒3日在花蓮棒球場開打，卻傳出2起女性觀眾遭性騷擾事件，縣議員楊華美認為，應加強高風險區監視器與志工巡邏。花蓮縣政府回應，會研議增設監視器，強化通報措施。

有球迷在社群平台Threads發文指出，3日晚間8時許在花蓮棒球場三壘側最高處的攤販買東西時，遭後方一名中年男子緊貼搓揉臀部，當下嚇到喊出聲，但男子快速竄入觀眾席逃走。

球迷指出，事後有聯繫現場員警，但現場監視器不多，僅驗票區有設置，走道及攤販區都沒有，雖然類似事件不容易抓到凶手，但仍希望觀眾席也裝設監視器，提供安全的觀賽環境。

同一天賽事也有女性球迷貼文指出，坐在觀眾席看球賽，鄰座男子將手機鏡頭對著她，並目光頻繁且赤裸朝她的方向看，直到受不了跟同行朋友換位後，男子才將手機收起、離開。

花蓮無黨籍縣議員楊華美指出，同一天發生2起女性觀眾遭性騷事件，不是個別行為，是整體失守，認為場內沒有監視器、沒有巡邏也沒有通報窗口，讓球場觀眾席成為治安死角。

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楊華美指出，要求縣府與球場單位應在高風險區設置監視器並標示錄影中，設立「安心站」與即時通報系統，增派受訓巡邏志工與警力等，同時要求縣府跨局處檢討全縣公共空間的性別安全措施，保護在公共空間的每一個人。

花蓮縣教育處長翁書敏指出，已與場長研究如何在觀眾席及場內架設監視器，每場球賽都有志工在觀眾席巡邏，會增強志工標示性，讓進場球迷遇到問題時，能立刻找到志工協助。（編輯：張雅淨）1140607

楊華美
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