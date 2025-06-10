安居緝毒40天查扣1.5萬公斤毒品 卓揆肯定勉精進

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（中央社記者張璦台北10日電）第12波安居緝毒專案成果今天出爐，在3月10日至4月18日間，40天內6大緝毒系統聯防查獲3726多名涉毒人員、1萬5673公斤各級毒品，破獲製毒工廠、分裝廠以及植栽廠151座。行政院長卓榮泰肯定查緝成果，並期許相關單位持續精進，保障人民健康安全。

民國114年「第12波安居緝毒專案發布記者會」上午舉行，卓榮泰、行政院政務委員林明昕、行政院發言人李慧芝、外交國防法務處處長譚宗保、法務部長鄭銘謙、財政部長莊翠雲、最高檢察署檢察總長邢泰釗及台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人與會。

這次安居緝毒專案發布會展示檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統的工作成效，卓榮泰並聽取6件重大案件簡報。

卓榮泰致詞時表示，「新世代反毒策略行動綱領」邁入第3期，6大緝毒系統秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」原則，發揮聯防效果，才有辦法突破犯罪集團的種種新穎手法。

在緝毒成績上，3月10日至4月18日專案執行期間，查獲3726多名涉毒人員、查獲1萬5673公斤各級毒品，也破獲151座製毒工廠、分裝廠以及植栽廠。卓榮泰說，這樣的成績相當好。

卓榮泰表示，未來相關單位要持續善盡職責、精進相關措施，將不法人士意圖走私的毒品、各項貨品一一查緝，保障民眾健康安全以及國家形象。

同時，媒體今天報導檢廉偵辦中部地區私菸案，意外發現公務員長期配合私菸集團，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，詐領私菸查緝獎金。卓榮泰也在會中強調，政府對這類案件深惡痛絕，並要求加速偵辦、徹底檢討，引以為戒，杜絕不法行為。

此外，關務署說明，海關遵照行政院「新世代反毒策略行動綱領」，於通商口岸嚴密執行邊境緝毒重任，精進各項查緝工具，擴大跨機關情資交流，推進跨境查緝合作，這次記者會發布6件重大案件，其中3件由海關自行或跨機關成功查獲，展現跨部門協力打擊毒品犯罪決心。

關務署表示，第1件是高雄關於114年1月下旬接獲內政部警政署保安警察第三總隊密報，在台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮下，會同航空警察局等單位緝獲自印度空運進口貨品夾藏第二級毒品依托咪酯毛重300公斤，為目前最大宗走私依托咪酯案。

關務署指出，第2件是台中關於114年2月接獲海洋委員會海巡署偵防分署密報，在台灣台中地方檢察署檢察官指揮下，破獲自泰國海運進口排氣管夾藏毒品案，扣得第3級毒品愷他命576包，共157公斤。

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關務署說明，第3件是台北關於114年4月無密報自行篩選艙單，查獲自泰國空運進口之竹蓆面紙盒夾藏第1級毒品海洛因25公斤，移請法務部調查局桃園市調查處報請台灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

關務署強調，運輸毒品涉違反「毒品危害防制條例」，最重可能被處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法，未來亦將持續精進緝毒策略，與各緝毒機關合作，並歡迎民眾踴躍提供毒品走私情資（檢舉專線0800-003131），一同守護無毒家園。（編輯：萬淑彰）1140610

珍愛生命，遠離毒品。可撥打毒品危害防制中心專線0800-770-885，尋求戒癮資訊及專業協助。

行政院長卓榮泰（圖）10日出席114年第12波安居緝毒專案發布記者會，並查看扣押證物。中央社記者趙世勳攝 114年6月10日