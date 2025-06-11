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苗栗曳引車載運水泥槽勾到電纜線 燈桿應聲倒下

2025/6/11 19:12（6/11 19:36 更新）
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許姓男子11日駕駛曳引車沿苗栗縣頭份市中華路往北直行，裝載水泥槽觸碰到一旁路燈桿上架設的電纜線，整支燈桿因電纜線拉扯變形而倒下，幸未砸中行經車輛。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月11日
許姓男子11日駕駛曳引車沿苗栗縣頭份市中華路往北直行，裝載水泥槽觸碰到一旁路燈桿上架設的電纜線，整支燈桿因電纜線拉扯變形而倒下，幸未砸中行經車輛。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月11日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）一輛載運大型水泥槽的曳引車今天行經苗栗縣頭份市中華路時，因水泥槽碰觸勾到電纜線，導致一旁路燈桿應聲倒下，所幸未砸中行經車輛，無人員傷亡。

苗栗縣警察局頭份分局指出，事故發生在上午11時許，許姓男子駕駛曳引車沿頭份市中華路往北直行，因板車所裝載大型水泥槽觸碰到燈桿上架設的電纜線，整支燈桿因電纜線拉扯變形而倒下。

從路口監視器畫面發現，曳引車經過事發路段時，南下車道旁的路燈桿突然往車道傾倒，所幸未砸中行經車輛，未釀人員受傷。

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警方表示，許姓駕駛酒測值為零，肇事原因尚待調查釐清。

警方呼籲，車輛運輸時應確保貨物高度符合道路設施規定，並應謹慎評估路線，注意沿路電線、橋梁等設施，避免發生危害。依道路交通管理處罰條例第29條規定，若裝載貨物超過規定的長度、寬度、高度，可處汽車所有人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140611

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