沙巴西亞不言退 續留洋基再戰一年

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基隊今天宣布，以800萬美元和38歲左投沙巴西亞續約一年。沙巴西亞已表明，明年將是球員生涯最後一季，意味他將以洋基球員身分高掛球鞋。

沙巴西亞（CC Sabathia）近年表現回春，根據MLB官網報導，其他3支球團曾接觸沙巴西亞，但從2009年便效力洋基的沙巴西亞續留意願堅定。沙巴西亞去年球季結束後和洋基續約一年，價碼為1000萬美元。

沙巴西亞生涯246勝，其中129勝貢獻給洋基，他加盟洋基後先發284場，防禦率3.74。今年賽季，沙巴西亞先發29場，戰績9勝7敗，主投153局送出140次三振，防禦率3.65，創2012年以來新低。

洋基上週以750萬美元和35歲外野手賈德納（Brett Gardner）續約一年，他與沙巴西亞效力洋基多年，都無意離隊。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）說，球團和這兩名老將很熟，續約談判進展順利。

洋基10月在美國聯盟分區系列賽，以1比3不敵最後奪得世界冠軍的波士頓紅襪隊，投手戰力不足是洋基遭淘汰的因素之一。除了沙巴西亞，洋基明年確定的先發投手還包括塞維里諾（Luis Severino）和田中將大，凱許曼表示，洋基有意補進「多位」先發投手。

洋基打算留下季中加盟後表現優異的左投哈普（J.A. Happ），也可能透過交易補強，或在自由球員市場競逐寇賓（Patrick Corbin）、伊佛迪（Nathan Eovaldi）和凱柯（Dallas Keuchel）等投手。

沙巴西亞今年未完成奪冠心願，賽季結束後動右膝清創手術，準備明年再戰一季。飽受膝傷困擾的他在2010年賽季後、2014年7月以及2016年賽季後，都有動類似手術。

沙巴西亞2001年登上大聯盟，生涯前半段效力克里夫蘭印地安人隊，2007年獲美聯賽揚獎。他生涯18季累計先發538場，戰績246勝153敗，防禦率3.70，離3000次三振只差14次，先發和勝場數排名現役球員第2，僅次於45歲老將柯隆（Bartolo Colon）。（編輯：屈享平）1071108