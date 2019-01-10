梅奧7記三分球轟37分 達欣賞台啤3連敗

（中央社記者黃巧雯台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程今天靠著洋將梅奧（O.J. Mayo）單場狂轟37分、7記三分球，加上林宜輝拿28分，個人本季新高，率隊以102比88擊敗台灣啤酒，賞台啤3連敗。

達欣今天在天母體育館迎戰上週吞下2連敗丟掉龍頭寶座的台啤，達欣林宜輝手感火熱，首節三分球投4中3，單節轟下15分，助達欣上半場以51比47領先。

台啤第三節一度靠著洋將愛德（Seskus Edvinas）三分球扳平比數，但達欣隨即要回領先，梅奧第四節外線連發，再添10分，達欣終場以102比88勝出。

達欣總教練范耿祥表示，教練團先前針對台啤研究幾套防守策略，今天終於奏效，加上梅奧、林宜輝高效率，因此拿下勝利。

范耿祥提到，梅奧逐漸適應裁判和台灣打法，慢慢找回在台灣打球與本土球員配合的感覺，他認為梅奧只要體能、身體狀況好，「身手都是在的，這就是他基本的身手」。

梅奧此役狂砍37分，連3場得分超過30分，三分球投10中7，外加12籃板、7助攻，只差2分就能追平個人本季新高，他除了感謝教練團賽前做了許多演練、情蒐外，也讚賞團隊今天無論在進攻、防守方面都非常積極。

對於台啤苦吞3連敗，總教練周俊三指出，賽前交代球員要斷對方傳球路線，但今天球隊並沒有做得很理想，且防守太被動，儘管針對梅奧防守策略，就是盡量讓對方少持球，但負責防守梅奧的球員心裡還是會有些害怕。（編輯：張雅淨）1080110