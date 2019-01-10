佐藍于煥亞聯手轟41分 金酒擊退裕隆

（中央社台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）金門酒廠今天靠著洋將佐藍、于煥亞輪流在外線開火，共投進9顆三分球，合力拿下41分，終場以90比78擊退裕隆納智捷。

SBL本週比賽移師天母體育館進行，裕隆洋將桑尼（Sani Sakakini）上週因下背部不適缺陣2場，本週首戰對上金酒依舊高掛免戰牌，裕隆僅剩洋將道森（Eric Dawson）應戰。

裕隆執行教練李啟億表示，桑尼7日有練球，但後來背又開始痛，昨天忽然好了，但今天又不能打，明天會帶桑尼接受核磁共振檢查，如果確定不只肌肉傷勢問題，就會考慮換洋將，但不會像台銀一樣，一次有3個洋將進行輪替。

李啟億強調，桑尼對球隊功效很大，因不一定可以找到替代人選，會希望給桑尼多一點時間。

兩隊上半場戰局膠著，金酒僅以41比38、領先裕隆3分，而金酒洋將佐藍（Zoran Vrkic）第三節外線火力全開，連飆3顆三分球，一口氣拉比數拉開至69比53。

裕隆第四節在道森領軍下，一度追成僅剩6分差，但後續無力追趕，金酒最終就以90比78贏球。

金酒佐藍此役攻下23分、5籃板，于煥亞同樣表現不錯，拿下18分、6助攻。

于煥亞表示，今天比賽贏球關鍵主要是因為板凳球員跳出來，他認為比賽總不能一直只靠先發球員打，這週三連戰需要有更多人挺身而出。

另外，目前效力於東南亞籃球聯賽（ABL）寶島夢想家前鋒田壘過去在SBL留下4883分紀錄，暫居SBL得分王，裕隆呂政儒賽前生涯得分累計4860分，只差24分就能擠下田壘、獨居聯盟得分王寶座，儘管今天在與金酒比賽僅得11分，但仍有機會在13日對戰台灣啤酒時打破紀錄。（編輯：張銘坤）1080110