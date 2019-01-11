爆米花棒球季後賽 黃健隆好投合庫搶下首勝

第3屆爆米花棒球聯盟季後挑戰賽11日在天母球場開打，合作金庫隊高育瑋單場2安，首局開轟、3局安打開啟攻勢，率隊以6比1擊敗新北市隊。（中華棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年1月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）爆米花棒球聯盟季後挑戰賽開打，兩隊都有全壘打表現，合作金庫高育瑋單場2安，首局開轟、3局安打開啟攻勢，加上先發黃健隆好投壓制，終場以6比1擊敗新北市、搶下首勝。

爆米花棒球聯盟3戰2勝制季後挑戰賽今天開打，合作金庫派出去年亞運中華成棒隊國手黃健隆先發，總計投7局被敲4支安打，投出5次三振，僅在2局被新北市隊陳俞翔敲出陽春砲掉分，有效壓制對手打線，球隊拿下勝利，黃健隆拿下勝投。

合作金庫首局高育瑋開轟、新北市隊2局扳平比數，3局2人出局後，高育瑋安打開啟攻勢，合庫單局3安，加上對手守備失誤，攻下2分、超前比數，合庫5局再靠著林瀚二壘安打開啟攻勢，單局再添3分、奠定勝基。

黃健隆自評今天整體表現不錯，捕手要的位置都有投出來，被打全壘打那顆球主要是想搶好球數、有點失投，對方也打得好，雖然不是固定擔任先發角色，但上場就是盡力準備。

去年亞運對南韓隊打出致勝2分砲的合庫林加祐，亞運過後還沒在國內盃賽出賽，合庫傷兵多，林加祐季後賽復出，今天單場2安、貢獻1分打點；林加祐表示，中斷4個半月沒有正式練球，3天前開始正式備戰，但一直有在維持重訓。

合庫總教練許順益表示，今天投打都有表現，季後賽沒有保留，希望明天就可以順利把比賽拿下，不要讓對手把戰線拉長。（編輯：張雅淨）1080111