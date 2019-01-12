佐藍拿22分 金酒退璞園收3連勝

（中央社記者黃巧雯台北12日電）超級籃球聯賽（SBL）金門酒廠今天迎戰桃園璞園建築，先發球員有4人得分上雙，包括洋將佐藍單場22分、9籃板，反觀璞園洋將強森熄火，金酒終場以83比70獲勝，勇奪3連勝。

賽前4連勝的璞園今天在天母體育館迎戰2連勝的金酒，兩隊同樣都要力拚推進連勝紀錄。

金酒首節多點開花，拉出16比0攻勢，一度超前20分，反觀璞園攻勢不順，金酒首節就以31比13領先。

璞園第二節及時回神，在洋將強森（Orlando Johnson）帶領下追分，而金酒此時攻勢當機，單節僅攻下10分，讓璞園在上半場結束時將比數追成33比41。

下半場易籃後，金酒火力回溫，洋將佐藍（Zoran Vrkic）手感火熱，5投全進，進帳12分，第三節再度將差距擴大至21分，第四節金酒放慢節奏，璞園趁機積極追分，一度追成僅剩13分差，但最終仍無力逆轉，終場金酒就以83比70贏球。

佐藍此役繳出22分、9籃板、4助攻，連3場得分超過20分，但他坦言剛加入金酒前幾場比賽，打得很掙扎且不適應，但隨著與隊友不斷溝通，目前已找到與隊友合作的方式。

璞園洋將強森上週剛獲選SBL單週MVP，但此役熄火，僅繳出11分、5籃板，得分也是加入璞園以來最低。

另外，陷入連敗低潮的台灣銀行，昨天比賽又傷了主力陳順詳，今天對戰台北達欣工程，一路落後，而達欣靠著洋將麥克連（Anthony McClain）拿下22分、13籃板成績，以及板凳出發的呂濟而貢獻18分，最終以99比81獲勝，台銀苦吞9連敗，近一個月未能嚐到勝利滋味。（編輯：吳協昌）1080112