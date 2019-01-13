日立慈善盃女子高球賽 帕琳達奪冠

2019年日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，22歲泰國選手帕琳達（Parinda Phokan）13日在最後一回合賽事後來居上，以3回合總桿低於標準桿12桿的204桿奪冠。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年1月13日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）22歲泰國選手帕琳達今天在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽最後一回合賽事後來居上，以3回合總桿低於標準桿12桿的204桿奪冠，這也是她職業生涯以來首座國際賽冠軍。

總獎金新台幣1000萬元的2019年日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在桃園龜山東方高爾夫俱樂部進行最後一回合。

帕琳達（Parinda Phokan）自2015年轉職業後，曾在泰國拿下5冠，今天靠著最後一洞的抓鳥，上演6鳥、無柏忌完美戲碼，打出低於標準桿6桿的66桿，以3回合總桿低於標準桿12桿的204桿，突圍而出，以一桿之微搶下冠軍，贏得獎金250萬元，並收下職業生涯第6冠，且首次拿下國際賽冠軍，也是台巡賽首冠。

帕琳達賽後透露，今天達到自己在最後一回合設定的目標，即要贏冠軍，一定要打出低於標準桿6桿的成績。

帕琳達回憶起去年因為風大，在日立賽名次不佳，今年天氣好，因而得以專心完成目標，一桿一桿好好打。

帕琳達的同胞坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）抓5鳥，最後一洞錯失追平小鳥，打出67桿，以一桿之差的205桿，獨居亞軍，獲獎金115萬元。

台灣選手中以18歲的業餘女將張雅淳交出66桿，以3回合低於標準桿10桿的206桿，名列第三，表現最佳。

張雅淳表示，這次比賽推桿很穩定，木桿與鐵桿也都打得不錯，例如今天打上球道與打上果嶺都只失手一個洞，前兩天也都發揮很好。（編輯：黃于）1080113