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伊巴卡關鍵三分彈超前 暴龍2度延長勝巫師[影]

最新更新：2019/01/14 09:42
NBA多倫多暴龍隊伊巴卡（前）13日在第2度延長賽終場前15.2秒砍進關鍵三分球。（圖取自facebook.com/sergeibaka）
NBA多倫多暴龍隊伊巴卡（前）13日在第2度延長賽終場前15.2秒砍進關鍵三分球。（圖取自facebook.com/sergeibaka）

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍靠伊巴卡（Serge Ibaka）在第2度延長賽終場前15.2秒砍進關鍵三分球超前比數，以140比138客場擊敗華盛頓巫師。

暴龍今天曾領先多達23分，但最後經過兩度延長才艱苦拿下勝利，雷納德（Kawhi Leonard）今天砍進暴龍最高41分，其中10分是在延長賽中獲得。

暴龍今天贏球後累積33勝12敗，是全聯盟戰績最佳的球隊，今天在第2節初一度以51比28領先，第3節結束前也還握有17分領先。

巫師本場比賽始終保有競爭力，靠的是明星後衛畢爾（Bradley Beal）拿下本季第2次大三元的帶領，他今天有43分、10助攻、15籃板的演出。

第4節結束前21.5秒，畢爾砍進三分球，讓巫師追平比數，也將比賽逼入延長賽，第1次延長時間終了前6.8秒，他再度進球扳平戰局，讓比賽進到2度延長。

2度延長賽初期，暴龍手感急凍，9次出手僅命中2球，巫師終於在本場比賽首度領先，但雷納德的上籃、伊巴卡的三分球，加上幾次罰球得手，已足夠讓暴龍翻身。

比賽時間結束前兩分落後的暴龍，雷納德切入上籃雖失手，但他自己搶下進攻籃板，傳給伊巴卡砍進致命的三分球，巫師的波特（Otto Porter）三分球不進，暴龍葛林（Danny Green）兩罰中1，最終暴龍以2分之差擊敗巫師。

暴龍這波5連勝讓他們有全聯盟最佳的戰績，巫師雖投進隊史最佳的19記三分球，本季3次對上暴龍，全部吞下敗仗。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080114

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