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復健痛到差點掉淚 鄧志偉目標4月出賽

最新更新：2019/01/14 14:41
統一獅13日春訓在台南開訓，14日在成大運動中心游泳池訓練，球員鄧志偉（前）因傷未下水訓練。中央社記者吳家昇攝 108年1月14日
統一獅13日春訓在台南開訓，14日在成大運動中心游泳池訓練，球員鄧志偉（前）因傷未下水訓練。中央社記者吳家昇攝 108年1月14日

（中央社記者楊啟芳台南14日電）統一7-ELEVEn獅球員鄧志偉去年因盜壘右膝受傷，開完刀後持續復健，剛開始復健時痛到要忍著眼淚，不過他說，即使不舒服也要強迫自己，目前恢復進度不錯，目標是4月可以出賽。

去年9月鄧志偉在盜壘時傷到右膝，回憶起當時情形，他說：「心情是滿沮喪的，好不容易把握住機會，卻在球隊最重要的時刻受傷，受傷之後我也沒辦法確定什麼時候可以回到球場上。」他表示，剛開完刀1、2個月內，只要任何動作出到力就會痛，沒辦法正常走路。

但為了盡快回到球場上，鄧志偉甚至開完刀下午就開始復健，當天爸爸、媽媽也到醫院陪他，但因為太痛了只能忍著眼淚，他指出，「我不敢哭，不想讓他們擔心，但就像一個鉤子鉤在膝蓋傷口的感覺，整個身體都在發抖，只要一出力就很痛」。

雖然還沒辦法一起跟隊友練習，但鄧志偉還是抱著好心情，因為目前恢復進度不錯，已經可以正常走路。他說：「我的目標是到4月可以開始慢慢出賽，春訓期間以復健為主，上半身也一直都有在練，雖然有些動作做起來會很不舒服，但還是要強迫自己，唯有這樣才會更好。」

鄧志偉也感謝學長和隊友的鼓勵，他指出，像高志綱、林岳平會跟他分享以前受傷的經驗，林岳平甚至在他還沒確定要開刀之前，就提醒他要先做好準備。（編輯：張雅淨）1080114

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