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臀傷折磨失生活小確幸 莫瑞：連遛狗都困難

最新更新：2019/01/15 14:01

（中央社墨爾本15日綜合外電報導）英國前世界球王莫瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽力戰5盤後仍在首輪出局，賽後談到右臀傷勢造成的疼痛，表示自己連如遛狗這樣的小確幸都無法享受。

在可能是生涯最後一場比賽中，莫瑞經過4小時的大戰後，仍以4比6、4比6、7比6（7比5）、7比6（7比4）與2比6不敵第22種子包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

如今，莫瑞面臨兩難的局面，他必須做出抉擇，看是要持續和傷痛對抗，好撐到溫布頓網球錦標賽後才退休，或是要接受重大手術治療，但代價是可能從此再也無法打網球。

現年31歲，3次大滿貫冠軍得主莫瑞今天凌晨在記者會中說：「我可能會在下週左右做出決定，但就像我之前所說的，這可能是我的最後一戰了。」

莫瑞還說：「假如我選擇開刀，但復原狀況不佳，那我就不再打了。」

他說： 「我知道（風險）的，但那是我必須下的決定。」

「那（接受手術治療）將增進我的生活品質，在做某些事時就不會那麼疼痛，你知道的，就是日常的活動，好比四處走走，穿上襪子、鞋子之類的事。」

前世界排名第一的莫瑞試著形容他的疼痛，痛苦程度讓他幾乎無法再忍受。

他透露：「現在諸如遛我的狗，或是和朋友踢足球，都像我所能想像最難做到的事。」

「我痛恨它，因為那很痠痛，且不舒服。」

莫瑞表示，在做出決定前，他將和他的團隊談談，包括醫師歐唐納爾（John O'Donnell），以及曾接受類似手術的選手，如美國雙打好手布萊恩（Bob Bryan）等人。

「我真的還不知道，但假如今天的比賽是我的最後一戰，那也是個漂亮的結束方式，那是我大概會考慮的點。」

「這是很不可思議的氛圍，我是真的在場上拚盡全力，盡己所能奮戰，對比現在能做的練習、訓練所該有的成績，我在比賽中的表現已經好太多了」

「要把這當作最後一場比賽，我覺得可以。」

莫瑞一陣感慨，表示如果他是被迫離開心愛的網球，他心中會有些遺憾。

他說：「我努力練球、努力訓練，在生涯某些階段可能還太過頭了。」

莫瑞贏過兩次溫網、1次美網、台維斯盃和兩面奧運單打金牌，生涯成就為人津津樂道。儘管成績輝煌，包括成為英國77年來首位溫網男子單打冠軍、奧運史上首位衛冕網球男單冠軍，莫瑞仍說：「如果能夠重來，我不會再那樣，我會有不同的作法。」

「就像過去幾天有些人說的，我擁有了一切，但我覺得我應該可以做得更好，我可以讓這些有不一樣的結果。」

莫瑞說：「舉例來說，有些比賽是我想要再打的，想再有機會去做。」莫瑞曾5次闖進澳網決賽，但從未高舉冠軍獎盃。

「但我已經竭盡所能了。」（譯者：李晉緯\核稿：盧映孜）1080115

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